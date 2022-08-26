Под Новосибирском Mazda вылетела в кювет, протаранив ограждение

Девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Искитиме водитель Mazda не справилась с управлением и вылетела в кювет. ДТП произошло ночью в четверг, 25 августа, недалеко от микрорайона Подгорный.

— 21-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda двигалась по улице Юбилейная от автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в сторону микрорайона Подгорный. В пути следования она не справилась с управлением и вылетела в кювет, снеся пешеходное ограждение, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Девушка получила различные травмы. С места аварии ее доставили в больницу.

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