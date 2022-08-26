Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 9:04

Под Новосибирском Mazda вылетела в кювет, протаранив ограждение

Водителя с различными травмами доставили в больницу
Надежда КАСЬЯНОВА
Девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Искитиме водитель Mazda не справилась с управлением и вылетела в кювет. ДТП произошло ночью в четверг, 25 августа, недалеко от микрорайона Подгорный.

— 21-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda двигалась по улице Юбилейная от автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в сторону микрорайона Подгорный. В пути следования она не справилась с управлением и вылетела в кювет, снеся пешеходное ограждение, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Девушка получила различные травмы. С места аварии ее доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер