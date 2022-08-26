Жителя Новосибирской области похитили из-за долга в 37 тысяч рублей

Новосибирец похитил знакомого из-за долга в 37 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22-летний парень похитил жителя Новосибирской области, поскольку тот задолжал ему 37 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре НСО.

В отношении молодого человека завели уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части второй статьи 126 УК РФ – «Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений».

По данным следователей, в июле 2022 года обвиняемый приехал на личном автомобиле в Убинский район Новосибирской области. Там парень похитил своего знакомого, насильно поместив его в машину. Сделал он это из-за долга в 37 тысяч рублей.

По дороге в Новосибирск обвиняемый привязал свою жертву к авто и проволок 300 метров. После этого он развязал потерпевшего и поместил обратно в машину.

Добравшись до города, похититель запер жертву в квартире. Своего знакомого он насильно удерживал до утра.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и освободили потерпевшего. Похитителя задержали − ему грозит до 12 лет лишения свободы.

− Прокурор Убинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, − отметили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Барабинский районный суд.

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