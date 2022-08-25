Следователи возбудили дело после того, как на Алтае опрокинулся грузовик с новосибирскими туристами

Машина скатилась вниз по горной дороге и опрокинулась. Фото: предоставлено героиней материала

В Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за перевернувшегося грузовика с новосибирскими туристами. Напомним, что произошло ЧП 7 августа. Грузовик ГАЗ-66 заглох, когда поднимался по горной дороге. Машина скатилась вниз и опрокинулась. В аварии пострадало несколько человек, в том числе и двое детей 6 и 10 лет.

— Следователями изъят и осмотрен автомобиль ГАЗ-66. Для определения исправности рулевого управления и тормозной системы автомобиля назначена судебная автотехническая экспертиза. По месту жительства пострадавших направлено поручение об их допросе. Также запрошены медицинские документы для назначения судебных медицинских экспертиз, — сообщили в Следственном комитете по Республике Алтай.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также в СК отметили, что директор туристической компании и водитель грузовика жители другого региона. Они не явились к следователю при вызове, и сейчас полиция устанавливает их местонахождение.

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