В Новосибирске дети разбили окна первого этажа на Потылицына

Дети били по окнам арматурой и кидали камни. Фото: «МЖК Восточный, Плющихинский»

В Новосибирске на улице Виталия Потылицына, 5 двое мальчишек разбили несколько окон на первом этаже. Детей засняли на камеру из окна соседнего дома. Произошел инцидент в четверг, 25 августа.

— Сначала они стащили с балкона первого этажа какую-то металлическую палку или плинтус. Разбили одно окно. Потом взяли камень, разбили ещё одно и убежали, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «МЖК Восточный, Плющихинский».

Судя по видео, вандализмом мальчишки решили заняться, пока выгуливали собаку. По словам очевидцев, в управляющую компанию информацию о произошедшем уже передали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер