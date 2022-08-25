Житель Новосибирска обнаружил необычный гриб-коралл

Редкий гриб в форме коралла нашел житель Новосибирска. Фото: Грибы и грибные места НСО

Необычный гриб в форме коралла обнаружил житель Новосибирска. О своей находке он рассказал в группе «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».

Этот гриб называется Гериций коралловидный или ежовик коралловидный. Он считается съедобным.

Гриб-коралл занесен в Красную книгу.

Выглядит этот дикорос точь-в-точь как белоснежный коралл. В лесах Новосибирской области такие грибы встречаются нечасто.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к микологу Дмитрию Агееву.

− Это редкий краснокнижный вид. В лесах Новосибирской области данный вид встречается нечасто. Но каждый год его кто-нибудь находит, − отметил эксперт.

Дмитрий добавил, что по литературным данным ежовик коралловидный действительно считается съедобным. Однако сам сибиряк никогда не употреблял его в пищу.

− В Красную книгу он занесен, поскольку обитает в таких местах, которые являются ценными и требуют защиты, − добавил в разговоре с КП-Новосибирск миколог.

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