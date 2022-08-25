Под Новосибирском 19-летняя девушка на иномарке слетела в кювет

Под Новосибирском девушка на автомобиле Peugeot слетела с трассы в кювет. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Колыванском районе Новосибирской области девушка на автомобиле Peugeot не справилась с управлением и слетела в кювет. Об этом сообщили в группе Госавтоинспекции НСО «ВКонтакте».

ДТП произошло в среду, 24 августа, в 2:30. 19-летняя сибирячка ехала по автодороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск». Двигалась она со стороны Новосибирска в сторону Томска.

− На 59 километре трассы водитель не справилась с управлением и съехала в левый кювет, − рассказали в ГИБДД.

В результате происшествия иномарка опрокинулась набок. Девушка получила различные травмы. Однако о ее госпитализации не сообщается.

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