Под Новосибирском похоронили 24-летнего военнослужащего, погибшего на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Маслянинском районе Новосибирской области похоронили Штоппель Евгения. 24-летний военнослужащий погиб во время спецоперации на Украине 13 августа. Информацию об этом опубликовала администрация Маслянинского района на официальном сайте.

– Люди, знавшие Евгения, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке, – говорится в сообщении администрации.

Известно, что служил Евгений по контракту в одной из воинских частей в звании ефрейтора.

Власти выразили соболезнования родным, близким и сослуживцам Евгения. В администрации добавили, что гордятся мужеством сибиряка.

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