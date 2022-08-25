Щенки кустарниковой собаки родились в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке имени Шило родились щенята кустарниковой собаки. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

В Новосибирском зоопарке имени Шило родились щенки кустарниковой собаки. Малышей сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Ролик она опубликовала на своем Ютуб-канале.

Видео было снято в среду, 24 августа. На записи одна из кустарниковых собак держит новорожденного щенка в зубах. Гости зоопарка отметили, что детеныш еще не открыл глаза.

Некоторое время мама-собака переносила малыша с места на место. По всей видимости, она хотела спрятать щенка от посторонних глаз.

Также Анна Новикова сняла другую кустарниковую собаку с двумя щенками. Взрослое животное зачем-то закапывало детенышей в опилки.

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