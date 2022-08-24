Новосибирцы пожаловались на затопленные огороды в Октябрьском районе

По словам местных, затопило 7 участков. Фото: АСТ-54

Жители частного сектора в Октябрьском районе Новосибирска пожаловались на затопленные участки. Фото погруженных под воду огородов они выложили в сеть в среду, 25 августа.

— Затопило участки на улицах Далидовича и Короленко. Везде звоним, пишем, но толку нет, — рассказали пострадавшие паблику ВКонтакте «АСТ-54».

Владельцы пострадавших участков написали коллективную жалобу. Фото: АСТ-54

По их словам, затопило 7 участком. Их владельцы уже написали коллективную жалобу. По мнению жителей, вода в их огородах пришла с ТЭЦ-5. Причем, как отмечают жители участки подтопляет, только когда на теплотрассе идут испытания или ремонтные работы.

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