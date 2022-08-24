Авария произошла вечером. Фото: предоставлено мужем пострадавшей

В Новосибирске 27-летнюю мотоциклистку сбила иномарка. ДТП произошло 21 августа поздно вечером. Девушка поехала на работу, и в нее врезалась машина.

- Мою жену с места аварии увезла скорая. Водитель машины утверждал, что это она виновата. Мол, выехала на встречную полосу и еще без включенной фары. Я нашел запись с камер видеонаблюдения. Там видно, как машина въехала в зад мотоцикла, - рассказал КП-Новосибирск муж пострадавшей.

Сейчас девушка в реанимации. По словам мужчины, пока нашелся один свидетель аварии.

- Очевидец рассказал, что от водителя пахло алкоголем. Он утверждал, что выпил бутылочку пива уже после аварии, чтобы снять стресс, - говорит сибиряк.

Новосибирец отвез запись с камер в полицию. Мужчина также ищет свидетелей, которые помогут восстановить картину случившегося.

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