Перлов покинул пост гендиректора ФК «Новосибирск»

Должность гендиректора Перлов занимал с мая 2020 года. Фото: ФК «Новосибирск»

Андрей Перлов ушел с должности гендиректор ФК «Новосибирск», которую он занимал с мая 2020 года. Об этом стало известно во вторник, 23 августа. Перлов подтвердил свой уход, однако комментировать его причины отказался.

— Я ничего комментировать не буду. Это решение министерства спорта — учредителя, — сообщил КП-Новосибирск Андрей Перлов.

Андрей Перлов родился 12 декабря 1961 года в Новосибирске. Является олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе. Перлов был заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта региона, с 2016 года руководил Федерацией футбола Новосибирской области в должности исполнительного директора. А в 2020 году стал гендиректором ФК «Новосибирск».

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