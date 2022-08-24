Новосибирец из ружья расстрелял линию электропередач в Томской области. Фото: МВД Томская область.

36-летний новосибирец отличился в Томской области. Там он из ружья расстрелял линию электропередач. Из-за безрассудства мужчины без света остались 15 населённых пунктов в Шегарском и Бакчарском районах. Полицейские вычислили хулигана. В абсурдном поступке он сознался.

– По предварительным данным, мужчина был в гостях в селе Баткат. Из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов по линии электропередач, после чего скрылся с места преступления, – сообщает ГУ МВД по Томской области.

Полицейские нашли и изъяли ружье, из которого палил хулиган. Его планируют привлечь к ответственности за незаконное хранение оружия.

Также на новосибирца завели уголовное дело по части 1 статьи 215.1 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Санкции статьи предусматривают штраф до 500 тысяч рублей и обязательные работы.

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