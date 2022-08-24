Под Новосибирском нашли огромный белый гриб в полкилограмма

Огромный белый гриб в полкилограмма нашли в лесу Новосибирской области. Фото: предоставлены Мариной

Жительница Новосибирской области наткнулась на огромный белый гриб, вес которого составил 595 граммов. Своей находкой она поделилась в группе «Грибы и грибные места НСО».

За грибами женщина ходила во вторник, 23 августа. Бродила по лесу в Первомайском районе.

КП-Новосибирск связалась с микологом-любителем Татьяной Бульонковой и узнала, съедобны ли такие «здоровяки».

− Это нормально, белые грибы бывают и гораздо крупнее. Правда, я таких рекордсменов предпочитаю оставлять в лесу − они обычно уже изросшие. Очень старые, перезревшие грибы лучше не брать − у них и текстура не очень хорошая, и выше риск неприятных побочных эффектов. Ведь это все-таки скоропортящийся белковый продукт, а перезрелые грибы очень быстро загнивают, − объяснила Татьяна.

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