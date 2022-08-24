В Новосибирске агрессивный бомж избил 33-летнюю женщину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске в доме на улице на Немировича-Данченко избили 33-летнюю женщину. Пострадавшая попала в больницу с различными травмами. Медики сообщили об избитой в полицию. Оперативникам пациентка сообщила, что на нее напал малознакомый мужчина. Информацией о нем она не располагала.

– В полиции установили, что произошёл инцидент вечером 7 августа. Нападавшим оказался 28-летний рецидивист без определённого места жительства и рода занятий. Правоохранители выяснили, что дома потерпевшая и злоумышленник поссорились. В результате конфликта подозреваемый избил хозяйку квартиры и скрылся, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Бомжа задержали. На время следствия его отправили в СИЗО.

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