Ранее делом занималась полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело о поножовщине в новосибирской шиномонтажке передали в Следственный комитет. Ранее оно находилось в полиции, но региональная прокуратура решила передать его в СК, потому что действия нападавшего выглядели как покушение на убийство.

— Инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел, так как характер и количество нанесенных потерпевшему ударов ножом свидетельствует об умысле нападавшего на совершение убийства, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что произошел инцидент 30 июля 2022 года в шиномонтажке на улице Танкистов. 42-летний мужчина напал на работника станции с ножом, ударив потерпевшего не менее 12 раз. Потерпевший самостоятельно смог добраться до больницы, а нападавший скрылся. Однако вскоре его задержали. Дело возбудили по статье 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.

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