Новосибирец пырнул в живот мужчину, с которым столкнулся на улице

Подозреваемого задержали в квартире у друга. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске задержали 28-летнего подозреваемого, который пырнул прохожего. Мужчины столкнулись плечами, когда проходили мимо друг друга. На этой почве и произошел конфликт. В итоге все закончилось тем, что пострадавший получил нож в живот. Произошел инцидент 16 августа на улице Дуси Ковальчук.

— После произошедшего подозреваемый сбежал. Прятался мужчина в квартире у знакомого в Октябрьском районе. Там его и задержали, — рассказали в региональном МВД.

Ранее 28-лений новосибирец уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Орудие преступление — нож у мужчины изъяли и отправили в СИЗО. Дело возбудили по статье за причинение тяжкого вреда здоровью.

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