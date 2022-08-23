В Новосибирской области начал работу Международный форум технологического развития «Технопром-2022» . Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области стартовал IX Форум технологического развития «Технопром». Торжественный официальный старт ему дали зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред в РФ Анатолий Серышев, Губернатор Андрей Травников и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Известно, что основные мероприятия форума проводят на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр». Пройдут они с 23 по 26 августа.

По словам Дмитрия Чернышенко, развитие форума проходит в серьезной динамике. Так, в этом году участие в нем приняли 11 тысяч человек. Это гораздо больше, чем в прошлом – в 2021 году в форуме были задействованы 3 тысяч участников. Также в 2022 году на «Технопроме» представлено 20 тысяч стран. Среди них – Франция, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Мьянма и другие.

Андрей Травников губернатор Новосибирской области поблагодарил участников и заметил, что программу всех предыдущих форумов выстраивали, отталкиваясь от самых актуальных вопросов научно-технологической повестки страны. За 10 лет форум, по словам главы региона, вырос в общероссийскую дискуссионную площадку. Андрей Травников отметил, что в 2022 году роль у «Технопрома» – особая.

– Мы столкнулись с новыми вызовами и сегодня от нас требуется не методичный, а более динамичный подход к решению этих вопросов. Надеюсь, что Технопром-2022 позволит это сделать, – сказал губернатор.

Известно, что после того, как форум открыли, Дмитрий Чернышенко и Андрей Травников осмотрели выставку инновационных разработок и технологических решений.

– Также участниками форума стали президент Российской академии наук Александр Сергеев, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенаторы РФ Владимир Городецкий и Александр Карелин, – говорится в сообщении правительстве Новосибирской области.

Вниманию вышеперечисленных лиц представили стенды от ЦКП СКИФ и «Научных центров мирового уровня», стенд Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, стенд нетворкинг АО РЭС и кластера «Цифровая энергетика Новосибирской области»; стенд Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра «СиббиоНОЦ» и так далее.

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