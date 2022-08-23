Новосибирцам предлагают туры за банковскими картами в страны Средней Азии

Жителям Новосибирска предлагают туры за банковскими картами в страны Средней Азии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года турагентства начали продавать новосибирцам туры в страны Средней Азии для оформления банковской карты. Предложения можно найти на сайте разных туристических компаний.

Речь идет об оформлении международных пластиковых карт Visa, Mastercard или UnionPay. Как правило, они нужны жителям Новосибирска, чтобы оплачивать зарубежные сервисы и переводить деньги родственникам за границу.

Поездки организуют в Узбекистан, Армению, Казахстан и другие страны Средней Азии. У этих туров есть собственное название – «карточные туры».

Так, одна из туристических компаний предлагает пятидневный карточный тур в Казахстан. Стоит он от 34 тысяч рублей.

В стоимость входят четыре ночи в отеле с завтраком, встреча и проводы в аэропорт, транспорт, чтобы добраться до центра обслуживания населения и банка, а также SIM карта.

В туре предлагают не только решить организационные вопросы, связанные с оформлением карты, но и посетить экскурсии за дополнительную плату.

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