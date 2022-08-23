Суд обязал вернуть деньги.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирской области мужчина выбил девочке зубы металлической качелью. Ребенку пришлось обращаться в стоматологию, чтобы восстановить верхнюю челюсть. Мама девочки подала иск в суд на возмещение ущерба.
- Несовершеннолетней устанавливали брекеты, имплант, чтобы зубы не расходились. На все ушло 105 750 рублей, - написано в приговоре на сайте Искитимского районного суда.
Суд обязал мужчину обязали выплатить девочке всю сумму, потраченную на лечение.
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