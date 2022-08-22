В лесу Новосибирска грибник нашел ведьмины круги

Грибник нашел ведьмины круги в лесу Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео Виктора Лопатина

В лесу Новосибирска обнаружили так называемые ведьмины круги. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель Виктор Лопатин.

Ведьмин круг – это скопления грибов в форме кольца. Диаметр круга может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Необычное расположение дикоросов можно объяснить тем, что мицелий гриба растет от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность.

− Между КСМ и улицей Баганской в лесу есть огромная поляна. Вот возле нее я и встретил вчера это кольцо, пока искал грибы, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Виктор.

Видео новосибирец опубликовал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО». Мужчина признался, что впервые видит ведьмин круг.

В комментариях пользователи Сети вспомнили приметы, связанные с необычным расположением грибов. В старину верили, что тот, кто нашел ведьмин круг, станет счастливым.

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