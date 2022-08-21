День флага отметят в Новосибирске торжественно. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

День флага в Новосибирске 22 августа 2022 года отпразднуют сразу на нескольких прадничных площажках. Рассказываем, где и что можно будет посмотреть.

Начнем с того, что у концертного зала ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» участники торжественно развернут флаг, построятся в тематическую картину «Россия». А еще все присутствующие на праздничной площадке исполнят гимн России в сопровождении Сибирского русского народного хора.

Кроме того, во время праздника пройдет торжественное открытие заключительного этапа Всероссийского смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»,

Пройдут торжества на ул. Селезнева, 46, начнется праздник в 10.00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер