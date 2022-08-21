Новосибирец продает мухоморы по 100 тысяч рублей за килограмм на рынке

Так выглядит пантерный мухомор. Фото: Ринат СУЛТАНОВ.

На Центральном рынке в Новосибирске появился необычный товар: сушеный пантерный мухомор продают по 100 тысяч рублей за килограмм. Торгует им биолог Ринат Султанов.

- Вообще в Новосибирской области произрастает 7 видов мухоморов. Конкретно этот вид – пантерный – можно использовать как лечебный, - объяснил КП-Новосибирск Ринат Сулейманов. – Продаю я его в пакетиках по 20 граммов за 2000 рублей. Но если вывести цену за килограмм, то действительно 100 тысяч рублей получается.

Ринат предупреждает: сейчас начинается сезон мухоморов, но собирать и сушить их надо с осторожностью.

- Ни в коем случае нельзя употреблять мухомор, который только что засушили. Должно пройти несколько недель, чтобы его опасные свойства исчезли, - предупреждает Ринат.

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