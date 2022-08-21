В Новосибирске на улице Станционной перевернулся грузовик

В ДТП никто не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в воскресенье, 21 августа, ДТП произошло на улице Станционной: там на пересечении со 2-ой Станционной перевернулся грузовик. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Грузовик опрокинулся на правый борт, машина везла груз, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На фото видно, что авто переговорило часть проезжей части.

Хотя машине сильно досталось, водитель грузовика , к счастью, не пострадал. Причины случившегося ДТП теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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