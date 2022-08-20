В новосибирском Академгородке могут поменять направление движения на Воеводского

Власти считают, что так улучшится дорожная обстановка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирском Академгородке могут поменять направление движение на улице Воеводского. С таким предложение прозвучало на комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в администрации Советского района.

— Улица Воеводского стала односторонней в период возведения пристройки к лицею №130, а направление от улицы Золотодолинской в сторону Академической, а не наоборот было выбрано, чтобы ограничить движение большегрузов, — передает слова начальника отдела благоустройства, озеленения, транспорта и РАТИ Светланы Чудаковой издание «Навигатор».

Строительство закончилось, и направление движения на улице Воеводского можно изменить на обратное. По словам Всеволода Гуляева, если это сделать, то едущим с улицы Академической можно будет не поворачивать на загруженную улицу Учёных, а спокойно выезжать по Воеводского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер