Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2022 17:57

В новосибирском Академгородке могут поменять направление движения на Воеводского

Власти считают, что так улучшится дорожная обстановка
Надежда КАСЬЯНОВА
Власти считают, что так улучшится дорожная обстановка.

Власти считают, что так улучшится дорожная обстановка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирском Академгородке могут поменять направление движение на улице Воеводского. С таким предложение прозвучало на комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в администрации Советского района.

— Улица Воеводского стала односторонней в период возведения пристройки к лицею №130, а направление от улицы Золотодолинской в сторону Академической, а не наоборот было выбрано, чтобы ограничить движение большегрузов, — передает слова начальника отдела благоустройства, озеленения, транспорта и РАТИ Светланы Чудаковой издание «Навигатор».

Строительство закончилось, и направление движения на улице Воеводского можно изменить на обратное. По словам Всеволода Гуляева, если это сделать, то едущим с улицы Академической можно будет не поворачивать на загруженную улицу Учёных, а спокойно выезжать по Воеводского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер