В Новосибирске ветеран ВОВ подал в суд на МВД

В Новосибирске 97-летний ветеран ВОВ подал иск к МВД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 97-летний ветеран ВОВ подал иск к МВД. Претензия пенсионера заключалась в том, что действия полицейских по отношению к нему были неправомерны.

Напомним, в июне этого года мужчина вышел на площади Ленина с плакатом, касающимся темы муниципальных квартир. Полицейские привезли пенсионера в отдел, где плакат у него забрали. Но протокол на мужчину составлять не стали.

Как сообщается на сайте Центрального районного суда, иск поступил туда 18 августа. Истцом выступает сам пенсионер, а ответчиками МВД РФ, отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску и Управление МВД РФ по городу Новосибирску.

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