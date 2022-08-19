Суд обязал бердскую администрацию создать площадки для выгула собак

Бердский городской суд обязал местную администрацию создать площадки для выгула собак на территории микрорайона «Поэзия». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бердский городской суд обязал местную администрацию создать площадки для выгула собак на территории микрорайона «Поэзия». На этом настаивали местные активисты — именно они подали иск в суд еще в середине апреля. Они требовали признать незаконным постановление «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории Бердска», согласно которому места для выгула собак определяли правообладатели земельных участков.

Суд удовлетворил требования бердчан частично, признав постановление администрации незаконным.

— Также суд обязал Администрацию г. Бердска создать площадки для выгула домашних животных на территории участка жилой застройки, осуществляемой в границах земельных участков для жителей микрорайона «Поэзия», — пояснили в суде.

Кроме всего прочего жители микрорайона требовали определить фактические места, где будет разрешено выгуливать собак, однако в этом суд им отказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Бердска через суд потребовали создать площадку для выгула собак

А также потребовали признать незаконным постановление от 21 января 2022 года о местах выгула домашних животных (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber