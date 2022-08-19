Губернатор Новосибирской области Андрей Травников съездил в республики Донбасса

Губернатор Новосибирской области посетил Донбасс. Фото: Андрей ТРАВНИКОВ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.
По словам Андрея Травникова, в Донбассе он провел рабочую неделю.
− Посетил район Мариуполя, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области, − сообщил губернатор.
Глава региона встретился с местными жителями и главой района. Он своими глазами увидел масштабы разрушений и оценил объемы восстановительных работ.
Андрей Травников отметил, что из-за обстрелов сильно пострадали здания и инженерные системы.
− Одна из наиболее острых задач на сегодня – восстановить жилой фонд и наладить коммунальную инфраструктуру, − подчеркнул губернатор.
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