Губернатор Новосибирской области Андрей Травников съездил в республики Донбасса

Губернатор Новосибирской области посетил Донбасс. Фото: Андрей ТРАВНИКОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

По словам Андрея Травникова, в Донбассе он провел рабочую неделю.

− Посетил район Мариуполя, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области, − сообщил губернатор.

Глава региона встретился с местными жителями и главой района. Он своими глазами увидел масштабы разрушений и оценил объемы восстановительных работ.

Андрей Травников отметил, что из-за обстрелов сильно пострадали здания и инженерные системы.

− Одна из наиболее острых задач на сегодня – восстановить жилой фонд и наладить коммунальную инфраструктуру, − подчеркнул губернатор.

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