В мэрии пояснили, что ограничения связаны с работами на теплотрассе. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске ограничат движение по улицам Орджоникидзе, Связистов и Некрасова из-за ремонтных работ на теплотрассах. Причем, только на улице Связистов полностью перекроют дорогу, на остальных лишь сузят проезжую часть.

— С 19 по 26 августа сужается на 3,5 метра проезжая часть улицы Орджоникидзе возле дома № 21. До 15 октября сужается на 5 метров по четной стороне проезжая часть улицы Некрасова возле здания № 54 и на 3 метра сужается по нечетной стороне улицы Ольги Жилиной возле здания № 49 по улице Некрасова, — рассказали в мэрии.

Также с 19 августа по 20 сентября из-за прокладки новых теплосетей закрывается проезжая часть улицы Связистов между зданиями № 5-3 по улице Забалуева.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в администрации.

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