В Новосибирске вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мать и ребенка на переходе

Мужчина проведет в колонии 4 года и 7 месяцев. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске осудили пьяного водителя, сбившего женщину с 10-летним ребенком. Мужчину приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с транспортом, на 3 года.

— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и, будучи лишенным права, сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнего мальчика. В результате ДТП пострадавшим был причинен тяжкий вред, — сообщили в суде.

Напомним, что авария произошла прошлым летом на улице Ягодинской. Пострадавших госпитализировали. У мальчика медики диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

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