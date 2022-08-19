В Новосибирске вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мать и ребенка на переходе

Мужчина проведет в колонии 4 года и 7 месяцев.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске осудили пьяного водителя, сбившего женщину с 10-летним ребенком. Мужчину приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с транспортом, на 3 года.
— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и, будучи лишенным права, сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнего мальчика. В результате ДТП пострадавшим был причинен тяжкий вред, — сообщили в суде.
Напомним, что авария произошла прошлым летом на улице Ягодинской. Пострадавших госпитализировали. У мальчика медики диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске «Тойота» сбила женщину и 10-летнего мальчика: ребенок в больнице
Они переходили дорогу в зоне «зебры» (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер