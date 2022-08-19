Новосибирцам в августе досрочно выплатят пенсии и пособия

Пенсии и другие соцвыплаты новосибирцы получат 19 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области пенсии и пособия за август выплатят раньше. День выплат — 21 августа выпадает на выходные, поэтому перечисления на банковские карты пройдут уже в пятницу, 19 августа.

— Жителям региона, получающим пенсии и иные соцвыплаты через кредитные организации, деньги перечисляются 11 и 21 числа каждого месяца. В этом месяце 21 число выпадает на выходной день, поэтому средства в банки перечислены сегодня — 19 августа, — сообщили в региональном отделении ПФР.

В Пенсионном фонде пояснили, что зачисление средств на счет пенсионера требует времени, однако деньги приходят не позднее следующего дня после того, как их получит банк.

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