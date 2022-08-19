Под Новосибирском выставили на продажу охотничью базу за 100 миллионов рублей

В Новосибирской области продают охотничью базу за 100 миллионов рублей. Фото: Авито
В Новосибирской области продают охотничью базу за 100 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
Объект расположен в Чулымском районе у лесного озера. База занимает 2,6 гектара земли.
На территории можно найти центральный дом, построенный из бруса, дом для гостей и отдельно – для обслуживающего персонала, домик егеря, два банных комплекса, теплую беседку, дом для охраны и большой гараж, в котором поместится до 30 авто.
− Работает своя котельная. Установлена система видеонаблюдения. Есть собственная вышка связи и вертолетная площадка, − написано в объявлении.
Продавец отметил, что это место станет настоящим раем для ценителей охоты. Специально для охотников на базе установили специальные вышки и пристрелочную.
На территории построен кабанятник на 200 голов. Также есть цех для разделки мяса, а еще холодильное отделение для хранения запасов.
В объявлении указали, что продаваемый объект – это идеальное место как для активного, так и для спокойного отдыха.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер