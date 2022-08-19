Под Новосибирском выставили на продажу охотничью базу за 100 миллионов рублей

В Новосибирской области продают охотничью базу за 100 миллионов рублей. Фото: Авито

В Новосибирской области продают охотничью базу за 100 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Объект расположен в Чулымском районе у лесного озера. База занимает 2,6 гектара земли.

На территории можно найти центральный дом, построенный из бруса, дом для гостей и отдельно – для обслуживающего персонала, домик егеря, два банных комплекса, теплую беседку, дом для охраны и большой гараж, в котором поместится до 30 авто.

− Работает своя котельная. Установлена система видеонаблюдения. Есть собственная вышка связи и вертолетная площадка, − написано в объявлении.

Продавец отметил, что это место станет настоящим раем для ценителей охоты. Специально для охотников на базе установили специальные вышки и пристрелочную.

На территории построен кабанятник на 200 голов. Также есть цех для разделки мяса, а еще холодильное отделение для хранения запасов.

В объявлении указали, что продаваемый объект – это идеальное место как для активного, так и для спокойного отдыха.

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