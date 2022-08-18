«Залез туда через окно»: под Новосибирском мужчина спас человек из горящей лесопилки

Жители Новосибирской области благодарят мужчину по имени Александр, который спас человека из горящей лесопилки. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

Жители Новосибирской области благодарят мужчину по имени Александр, который спас человека из горящей лесопилки. По словам сибиряков, ЧП случилось в среду, 17 августа, между СНТ «Рябина» и посёлком Новониколаевским.

— Молодой человек по имени Александр залез через окно горящего здания и вывел оттуда человека, а также отогнал от здания 3 автомобиля до приезда пожарного расчёта, — рассказывают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, присланного сибиряками, видно, что здание практически полностью горело открытым огнем. Поэтому рискнуть и забраться в него смог бы далеко не каждый.

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