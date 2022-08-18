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Происшествия18 августа 2022 17:48

«Залез туда через окно»: под Новосибирском мужчина спас человек из горящей лесопилки

Под Новосибирском мужчина вывел человека из горящей лесопилки
Галина СИМОНОВА
Жители Новосибирской области благодарят мужчину по имени Александр, который спас человека из горящей лесопилки. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

Жители Новосибирской области благодарят мужчину по имени Александр, который спас человека из горящей лесопилки. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

Жители Новосибирской области благодарят мужчину по имени Александр, который спас человека из горящей лесопилки. По словам сибиряков, ЧП случилось в среду, 17 августа, между СНТ «Рябина» и посёлком Новониколаевским.

— Молодой человек по имени Александр залез через окно горящего здания и вывел оттуда человека, а также отогнал от здания 3 автомобиля до приезда пожарного расчёта, — рассказывают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, присланного сибиряками, видно, что здание практически полностью горело открытым огнем. Поэтому рискнуть и забраться в него смог бы далеко не каждый.

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