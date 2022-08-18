Минздрав ответил на жалобы новосибирцев о невыдаче медизделий и лекарств детям с диабетом

Минздрав заявил, что нехватки лекарств нет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Минздраве Новосибирской области ответили на жалобы о нехватке лекарств для детей, страдающих диабетом. В ведомстве пояснили, что препараты, лечебное питание и медизделия для льготников закупаются в полном объеме и нехватки нет.
— На складе имеются лекарства и медизделия, в том числе иглы для шприц-ручек, тест-полоски в объеме пятимесячной потребности. Дополнительно на обеспечение льготников в июле выделено 512 миллионов рублей. Закупки для бесперебойного обеспечения льготных категорий граждан до конца года объявлены, — сообщили в региональном Минздраве.
В ведомстве уточнили, что закупки всегда происходят в полном объеме. Устанавливают же их объем медорганизации, составляя заявки по назначениям пациентов.
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