Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за загрязнения окружающей среды под Новосибирском

Дело завели по статье за загрязнение вод и порчу земли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за экологической обстановки на территория картонно-бумажного комбината в поселке Красный Яр под Новосибирском. Проверка показала, что вода и земля вокруг предприятия загрязнена отходами производства.

— До августа 2022 года отходы производства сбрасывались на близлежащую территорию. Это повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде, — пояснили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что проверку комбината организовали после обращения местных жителей. Они рассказали, что на территории производства есть овраг, куда и сбрасываются все отходы.

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