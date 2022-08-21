В Новосибирске 22-летняя студентка получила 8 лет колонии за то, что пыталась пронести наркотики заключенному

Девушка пыталась пронести наркотики на свидание Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 39-летний осужденный ИК №2 получил срок за то, что уговорил девушку принести наркотики к нему на свидание в колонию. Подробности криминальной истории рассказали в прокуратуре Ленинского района.

По данным следствия, в Новосибирске 39-летний подсудимый из Тувы отбывал срок за убийство, совершенное в 2014 году в городе Кызыл. Осужденный стал обзванивать номера жителей Кызыла с помощью таксофона в колонии и в 2021 году случайно познакомился с 22-летней студенткой ТГУ, своей землячкой.

- Осужденный разговаривал с девушкой на тувинском языке, убеждая провести наркотики в колонию с помощью свидания. Вознаграждения не обещал, но убеждал что «все будет нормально». В октябре 2021 года подсудимая приехала в Новосибирск на междугороднем автобусе, а затем проглотила 25 свертков с наркотическим веществом «гашиш» массой около 75 граммов. Затем девушка отправилась на свидание и была задержана на территории ИК№2, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александр Бычков.

С помощью врачей следователи изъяли наркотики из желудка студентки, она дала признательные показания. СК возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.

- 22-летняя подсудимая ехала на первое свидание с осужденным, ни разу в жизни его не встречала. Ранее жительница села Баян-Кол не была судима, училась в вузе. 8 апреля 2022 года суд приговорил 22-летнюю гражданку Республики Тыва к 8 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, – сообщил помощник прокурора Александр Бычков. – Ее 39-летний подельник также признал вину. 15 августа 2022 года Ленинский районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строго режима с учетом неотбытого наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

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