В Новосибирске показали отечественный кроссовер Marussia F2

В экспозиции новосибирского музея СССР появился макет автомобиля Marussia F2. Фото: Алексей Малков

В экспозиции новосибирского музея СССР появился макет автомобиля Marussia F2. Это концепт-кар, созданный компанией marussia motors, основанной еще в 2000-х годах. Сейчас компания уже распалась и планам по серийному производству «Марусь» не суждено было сбыться. Но вот полюбоваться на то, как отечественные дизайнеры воплощали в жизнь свои задумки в 2010-х годах сейчас еще можно.

На поток такие такие машины выставить не удалось. Фото: Алексей Малков

— У этой машины очень интересный дизайн, удобная модель салона. Те идеи, которые представлены в этом макете, вполне можно было бы использовать при создании новой автотехники. Но пока что об этом говорить не приходится, потому что с мелкосерийным запуском машин у нас в стране есть проблемы, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Братеньков, исполнительный директор ООО «Конструкторское бюро Спектр».

Андрей Братеньков также отметил, что пока что в автомобильной сфере в России пространства для инженерной мысли нет. И чтобы появилась возможность запустить производство машин, наподобие «Маруси», необходимы изменения в законодательстве.

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