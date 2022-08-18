Минздрав Новосибирской области заявил о приближении шестой волны коронавируса

Новосибирскую область ожидает шестая волна коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирскую область ожидает шестая волна коронавируса. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

— С одной стороны, лето связано с разобщением детских коллективов, поскольку в школе наступает время каникул. Да и люди начинают больше времени проводить на свежем воздухе. Поэтому летом случаев всегда меньше, — пояснила Елена Аксенова в эфире телеканала ОТС. — Но сейчас мы уже видим подъем заболеваемости и думаем, что он идет в стране на уровне всех регионов. Мы считаем, что мы подступаем сейчас к очередной волне коронавируса.

По словам министра, сейчас течение инфекции проходит легче, чем в прошлые волны. И по симптоматике очень сильно напоминает ОРВИ. Поэтому акцент будет сделан, в первую очередь, на первичное звено медпомощи. Сейчас формируются новые инфекционные бригады, которые будут выезжать на дом к пациентам с симптомами ОРВИ. В том случае, если инфекция будет протекать легко, больничный сибирякам будут закрывать дистанционно, без повторного теста.

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