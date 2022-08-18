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Общество18 августа 2022 8:19

Новосибирцы считают работу главной причиной проблем со здоровьем

Больше всего жалуются на сидячий образ жизни
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Большинство новосибирцев считают работу главной причиной проблем со здоровьем.

Большинство новосибирцев считают работу главной причиной проблем со здоровьем.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Новосибирской области назвали главные причины своих проблем со здоровьем. Об этом сообщают аналитики платформы hh.ru.

69 % жителей региона считают, что во всем виноваты малоподвижный образ жизни и сидячая работа. В основном так думают программисты и бухгалтеры. Второй в списке идет проблема переработок и большой нагрузки. Третьей – ненормированный рабочий график.

Также около 44 % опрошенных новосибирцев сказали, что за последний год стали чаще пить таблетки.

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