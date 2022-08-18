Новосибирцы считают работу главной причиной проблем со здоровьем

Большинство новосибирцев считают работу главной причиной проблем со здоровьем.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Жители Новосибирской области назвали главные причины своих проблем со здоровьем. Об этом сообщают аналитики платформы hh.ru.
69 % жителей региона считают, что во всем виноваты малоподвижный образ жизни и сидячая работа. В основном так думают программисты и бухгалтеры. Второй в списке идет проблема переработок и большой нагрузки. Третьей – ненормированный рабочий график.
Также около 44 % опрошенных новосибирцев сказали, что за последний год стали чаще пить таблетки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер