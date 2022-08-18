Новосибирцы считают работу главной причиной проблем со здоровьем

Большинство новосибирцев считают работу главной причиной проблем со здоровьем. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Новосибирской области назвали главные причины своих проблем со здоровьем. Об этом сообщают аналитики платформы hh.ru.

69 % жителей региона считают, что во всем виноваты малоподвижный образ жизни и сидячая работа. В основном так думают программисты и бухгалтеры. Второй в списке идет проблема переработок и большой нагрузки. Третьей – ненормированный рабочий график.

Также около 44 % опрошенных новосибирцев сказали, что за последний год стали чаще пить таблетки.

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