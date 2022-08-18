281 человек заболел коронавирусом за сутки в Новосибирске

Число зараженных растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Новосибирске еще больше человек заболели коронавирусом. Оперативный штаб передает, что за день выявили 281 новый случай ковида.

— За день никто из пациентов не умер. Выздоровели еще 304 человека. В отделениях реанимации находятся 32 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, — сообщают в оперштабе.

Всего в больницы региона с коронавирусом и подозрением на него госпитализированы 553 пациента, из них 59 детей.

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