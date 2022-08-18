Новосибирским учителям рекомендовали носить маски на педсоветах

Учителя в Новосибирской области начнут соблюдать масочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирским учителям порекомендовали соблюдать масочный режим на мероприятиях в педагогическом коллективе. Кроме того, в школах продолжат измерять температуру на входе. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в ТАСС со ссылкой на главу Минобра Новосибирской области Сергея Федорчука.

– В этом году мы рекомендуем санитарные меры входного контроля, но никакого пока разведения потоков. Что касается масочного режима, мы рекомендуем учителям в рамках педсоветов и прочей деятельности носить маски, – сказал Сергей Федорчук.

Эту меру вводят для того, чтобы обезопасить людей в группе риска, в которую входят многие учителя. Однако ни детей, ни педагогов пока не заставляют носить маски на уроках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber