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Общество18 августа 2022 4:52

Для уборки снега и пыли в Новосибирске закупят три комбинированные дорожные машины

Каждая обойдется в 10 миллионов рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске закупят 3 уборочные машины за 30 миллионов рублей.

В Новосибирске закупят 3 уборочные машины за 30 миллионов рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске за 30,36 миллиона рублей закупят три машины для уборки снега и пыли с дорог. ДЭУ № 1 объявило аукцион на поиск поставщика.

– Комбинированная дорожная машина, колесная формула 6x4, объем цистерны более 8 и менее 10 кубических метров, – указано в документах закупки.

Спецтехника оснащена скребком для чистки от снега, щеткой для подметания дорог, оборудованием для полива асфальта и распределителем противогололедных реагентов.

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