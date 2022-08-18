Для уборки снега и пыли в Новосибирске закупят три комбинированные дорожные машины

В Новосибирске закупят 3 уборочные машины за 30 миллионов рублей. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске за 30,36 миллиона рублей закупят три машины для уборки снега и пыли с дорог. ДЭУ № 1 объявило аукцион на поиск поставщика.

– Комбинированная дорожная машина, колесная формула 6x4, объем цистерны более 8 и менее 10 кубических метров, – указано в документах закупки.

Спецтехника оснащена скребком для чистки от снега, щеткой для подметания дорог, оборудованием для полива асфальта и распределителем противогололедных реагентов.

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