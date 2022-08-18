В Кузбассе неожиданно пошел снег в августе

В Кемеровской области выпал снег в августе. Фото: Инцидент Кузбасс.
В поселке Шерегеш Кемеровской области в четверг, 18 августа, выпал снег. Необычное для августа природное явление заметили на горе Зеленая. Об этом сообщает издание «Сибдепо» со ссылкой на группу «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».
– Вот оно, лето Сибири, – пишут в комментариях кузбассовцы.
Однако, по словам других местных жителей, снега они еще не видели. Впоследние дни в Кемеровской области заметно похолодало, а ночами синоптики обещали снижение температуры воздуха до +5 градусов.
В Новосибирской области снега пока не предвидится.
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