Главе СК России Бастрыкину доложили о проблеме с инсулином для новосибирских детей-диабетиков

Новосибирские родители обратились к главе СК Бастрыкину из-за нехватки инсулина для детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выслушал жалобы родителей из Новосибирской области на нехватку лекарств от сахарного диабета. С той же проблемой обратились жители Костромской и Нижегородской областей.

– Детям заявителей из Новосибирской области, страдающим диабетом 1 типа, несвоевременно и не в полном объеме выдаются сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, иглы для шприц-ручек, тест-полоски и другие изделия, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

У некоторых родителей на руках есть решение суда, но дети все равно не получают лекарства в полном объеме. Взамен предлагают аналоги, которые не могут полностью заменить изначальные препараты. Специалисты проведут судмедэкспертизу, чтобы выяснить, допустима ли замена дефицитных лекарств аналогами.

По данной проблеме возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи проверяют версии о хищении и ненадлежащем освоении бюджетных средств должностными лицами органов здравоохранения.

Как отметил Александр Бастрыкин, проблемы с нехваткой лекарств носят системный характер.

– Неверное определение стратегии и тактики обеспечения медицинскими изделиями и лекарственными препаратами повсеместно создает проблемы, связанные с риском для жизни и здоровья граждан, – сообщили в СК России.

Будут созданы следственно-оперативные группы. Также проверят, оказывают ли влияние друг на друга сотрудники в сфере здравоохранения и фармацевтики, медицинского и финансового обеспечения, чтобы исключить сделки и сговоры.

Александр Бастрыкин поручил организовать служебные проверки и направить письма в адрес Правительства РФ, профильных министерств, а также главы Новосибирской области.

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