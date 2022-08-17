На Барнаульском ковше появились «ржавые» реки из-за разлива нефтепродуктов

Экологической проблемой Барнаульского ковша впервые заинтересовались в 2002 году. Фото: «Толку»

Центральный районный суд Барнаула начал рассматривать дело о загрязнении нефтепродуктами Барнаульского ковша. По словам экологов, загрязнение там обнаружили еще в 1999 году. Тогда люди впервые заметили радужные разводы в воде и почувствовали характерный запах. Однако до суда дело дошло только сейчас.

— Это было одно из крупнейших нефтехранилищ Алтайского края. Оно неспроста появилось именно здесь. По реке можно было быстро и выгодно транспортировать большие танкеры с нефтепродуктами. Так делали на большинстве крупных рек тогда еще Советского союза, — рассказал «Толку» заведующий лабораторией водной экологии ИВЭП СО РАН Владимир Кириллов.

Нефтебаза на Барнаульском ковше появилась в 1936 году. И просуществовала до 2005 года, пока ее не заменила современная преемница. Сейчас она закрыта на реконструкцию. А о том, что осталось в толще земли под новыми хромированными цистернами — никто не знает.

По словам Кириллова, экологической проблемой Барнаульского ковша впервые заинтересовались в 2002 году. Тогда пару лет специалисты вели детальный мониторинг в районе нефтебазы. Они выяснили, что уровень загрязнения был высоким, но только на глубине. В целом же все показатели были в приделах нормы.

Последний раз экспертизу проводили весной этого года. Но результаты неизвестны. Однако, ситуацию держат на контроле не только минприроды и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, но и природоохранная прокуратора. К проблеме подключился и Общероссийский народный фронт.

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