В Новосибирске на Зеальцовском кладбище нашли коробку со щенками

Щенков на кладбище обнаружила пенсионерка. Фото: Сибкрай. ru

В Новосибирске пенсионерка обнаружила на Заельцовском кладбище коробку со щенками. Шесть малышей были очень голодными и испуганными. Пенсионерка забрала их с холодного погоста, а потом обратилась за помощью к волонтерам.

— Щенки были очень голодные, бабушка их покормила. С собой у нее в основном было печенье и хлеб, — рассказывала изданию Сибкрай. ru зооволонтер Виктория Сайфудинова. — Щенки не ели, а глотали, не жуя!

Пока что щенков определили на передержку. Все шестеро малышей — беспородные кобели, им около двух месяцев от роду. Они не боятся людей и не ведут себя агрессивно. Сейчас волонтеры ищут для них новый дом. Если вы готовы стать хозяином для кого-то из малышей, свяжитесь с Викторией по номеру телефона 8-913-724-70-89.

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