Неизвестный выкинул котенка с балкона под Новосибирском

Выброшенный с балкона котенок погиб. Фото: Кадр из видео Ольги

Неизвестный выкинул котенка, завязанного в трех пакетах с балкона многоэтажки в Искитиме. Трагедия произошла в ночь на 17 августа возле дома по адресу Индустриальный микрорайон, 17.

- Около двух часов ночи я услышала, как выкинули пакет с балкона. А потом услышала, как кто-то мяукает. Я взяла 13-летнюю дочь и мы пошли за дом с фонариком. Дочка разорвала один пакет, второй, третий и увидела котенка с пакетом на голове. Его тоже разорвала, вытащили котенки и принесли домой. Он дышал, пытался встать, начал мяукать. Решили утром поехать к ветеринару и оставить себе. Потом он три раза мяукнул, мы его положили, и он умер, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Лепихова.

Смерть котенка глубоко расстроила девочку и ее маму. Они решили вычислить живодера и опубликовали видео в соцсети. Подписчики «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте» взорвались от негодования.

- Мы пока не писали заявление в полицию. На углу дома есть камеры, мы найдем к ним доступ и вычислим живодера, – сообщила Ольга Лепихова.

Местные жители потребовали найти и наказать виновника гибели котенка по статье о жестоком обращении с животными.

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