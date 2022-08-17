В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадала 12-летняя девочка

12-летнюю пассажирку Suzuki доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись две иномарки на территории Первомайского района. Пострадала пассажирка одной из них — 12-летняя девочка. Произошло ДТП днем в среду, 17 августа.

— 49-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Transit двигался по Бердскому шоссе в сторону улицы Электровозная. В пути следования, напротив дома 4/1 по Бердскому шоссе он решил развернуться в обратном направлении и столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала пассажирка Suzuki. 12-летнюю девочку доставили в больницу. Пока что неизвестно, какие травмы она получила. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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