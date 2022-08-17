На лося охота начнется уже в сентябре.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирской области перенесли сроки охоты на копытных. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов во время пресс-конференции.
— Существенные изменения коснулись сроков добычи копытных, с учетом требований федерального законодательства они расширились. Охота на косулю обычно открывалась в ноябре, теперь это будет 1 октября, по лосю ранее открытие было с 15 ноября, теперь 15 сентябре, — пояснил Севастьянов.
По его словам, соответствующий документ вышел совсем недавно — 29 июля. Новое постановление определило виды и параметры разрешённой охоты.
Также Севастьянов добавил, что всего в регионе зарегистрировано 110 тысяч охотников. А за 2022 год было выдано около 12 тысяч разрешений.
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