Сварщика, пропавшего из хостела в Новосибирске, ищет сестра из Казахстана

В Новосибирске из хостела пропал 43-летний мужчина. Фото: предоставлено родственниками пропавшего.

В Новосибирске пропал 43-летний сварщик Александр Горбунов. Он приехал из Казахстана в Новосибирск, работал на стройке. Как рассказала КП-Новосибирск сестра пропавшего Екатерина в среду, 17 августа, никто из знакомых не видел мужчину уже пять дней. В последний раз его заметили возле хостела «Площадь Кирова» на Петухова, 16.

Александр был одет в камуфляж. Его рост – 186 сантиметров, волосы темные, глаза карие, нос сломан. На правой руке – татуировка с точками. На левой руке – ожог. У сестры есть только фотография его паспорта.

– Он потерял телефон, долго не выходил на связь. Прошла неделя, позвонил с чужого номера. Сказал, что на стройке ему не выплачивали деньги, произошел конфликт, и он потерял работу. Говорил, что работал бесплатно. Потом связь прервалась, он ушел. И уже неделю снова не выходит на связь. Мне позвонил его хороший знакомый, сказал, что 4 дня уже его не видел, хотя раньше они постоянно общались. Сегодня уже будет пятый день, как он пропал, – сообщила КП-Новосибирск Екатерина.

До этого момента мужчина никогда надолго не пропадал. В Новосибирске у него никого из родных нет.

Всем, кому что-либо известно о местоположении Александра Горбунова, просьба сообщить его сестре Екатерине по номеру +7-707-300-80-17 (есть What's App).

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