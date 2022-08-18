Погода в Новосибирске на 18 августа 2022 года: холода не отступают

В Новосибирске сегодня сыро и холодно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 18 августа 2022 года становится только холоднее. Метеорологи прогнозируют дождь и ночные заморозки.
— Ночью температура в городе составит +7…+9 градусов, днем поднимется до +13…+15. Будет переменная облачность, ночью и днем — небольшой дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области метеорологи ночью температура упадет до +2…+7 градусов, при прояснениях до -1, днем будет +12…+17. Весь день будет идти дождь.
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